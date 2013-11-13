Havuçlu Kayısılı Etli Pilav

Eti tencereye koyun ve kendi suyunu salıp çekene kadar pişirin. Daha sonra üzerine 1 su bardağı sıcak su ekleyin ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Diğer taraftan iri doğranmış havuç, kayısı ve soğanı tereyağında 5-6 dakika soteleyin. Üzerine kuş üzümü, toz şeker, tarçın, tuz ve karabiber ilave edip, kısık ateşte 10 dakika pişirmeye bırakın. İçine yıkanmış ve süzülmüş pirinç ile 2 su bardağı sıcak su ekleyip, kısık ateşte 20 dakika pişirin. Piştikten sonra 10 dakika demlenmeye bırakın ve sıcak olarak servis yapın.