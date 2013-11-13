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Havuçlu Kayısılı Etli Pilav

Havuçlu Kayısılı Etli Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram kuşbaşı kuzu eti

1 adet büyük boy havuç

6 adet kuru kayısı

1 adet soğan

2 çorba kaşığı tereyağı

Yeteri kadar su

Bir buçuk su bardağı pirinç

2 çorba kaşığı kuş üzümü

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Eti tencereye koyun ve kendi suyunu salıp çekene kadar pişirin. Daha sonra üzerine 1 su bardağı sıcak su ekleyin ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Diğer taraftan iri doğranmış havuç, kayısı ve soğanı tereyağında 5-6 dakika soteleyin. Üzerine kuş üzümü, toz şeker, tarçın, tuz ve karabiber ilave edip, kısık ateşte 10 dakika pişirmeye bırakın. İçine yıkanmış ve süzülmüş pirinç ile 2 su bardağı sıcak su ekleyip, kısık ateşte 20 dakika pişirin. Piştikten sonra 10 dakika demlenmeye bırakın ve sıcak olarak servis yapın.
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