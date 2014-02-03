Havuçlu Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı pirinç
1 çorba kaşığı tereyağı
3 su bardağı su
tuz
Süslemek için:
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 adet soğan
2 adet küçük havuç
1 çay bardağı haşlanmış mısır
Tuz
karabiber
YAPILIŞI
Pirinçleri sıcak tuzlu su ile ıslatın. Daha sonra suyunu süzün. Tencereye tereyağını alın. 2 su bardağı pirinci ekleyin. Pirinci kavurup, üzerine suyu ve tuzu ilave edin. Pirinçler suyunu çekip, pilav demlenene kadar pişirin. Ayrı bir yerde 1 tatlı kaşığı tereyağında 1 adet yemeklik doğranmış soğanı iyice kavurun. Ardından küp doğranmış havucu ekleyip soteleyin. Tuz ve karabiber ilave edin. Derin bir kalıba sotelenmiş havuçları ve mısır tanelerini çiçek şeklinde dizin. Üzerine pilavı boşaltıp, kaşıkla bastırın. Daha sonra servis tabağına pilavı ters çevirin.