Havuçlu Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Zeytinyağını bir tencereye alıp ince kıyılmış soğanı pembeleşene kadar kavurun. Üzerine küçük küpler halinde doğranmış havucu ilave edin. Birkaç dakika sonra pirinci ve ince kıyılmış sarımsağı ekleyin. Pirinç beyazlayınca su ve tuzu ilave edin.Tencerenin kapağını kapatıp suyunu çekene kadar pişirin. İnce kıyılmış maydanozu ekleyip karıştırın. Ocağı kapatıp tencerenin üzerine kağıt havlu koyun ve kapağını kapatın. 15 dakika demlendirip servis yapın.