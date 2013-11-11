Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Dolmalık fıstığı rengi dönene dek sıvı yağda kavurun. Daha sonra yağdan çıkarıp kenara alın. Aynı sıvı yağda kıyılmış soğanı karamelize olana kadar kavurun. Pirinç, dolmalık fıstık, suda 1 saat bekletilmiş kuş üzümü, yenibahar, tarçın ve karabiber ekleyip karıştırın. Tereyağını ilave edip, birkaç dakika daha kavurun. Su ve tuz ekleyip, suyunu çekene dek kısık ateşte pişirin. 10-15 dakika dinlendirip, ılık olarak servis yapın.