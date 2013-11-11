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İç Pilav

İç Pilav
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı baldo pirinç

3 çorba kaşığı dolmalık fıstık

3 çorba kaşığı sıvı yağ,

1 adet soğan

2 çorba kaşığı kuş üzümü

Yenibahar

tarçın

karabiber

2 çorba kaşığı tereyağı

4 su bardağı su

tuz

YAPILIŞI

Dolmalık fıstığı rengi dönene dek sıvı yağda kavurun. Daha sonra yağdan çıkarıp kenara alın. Aynı sıvı yağda kıyılmış soğanı karamelize olana kadar kavurun. Pirinç, dolmalık fıstık, suda 1 saat bekletilmiş kuş üzümü, yenibahar, tarçın ve karabiber ekleyip karıştırın. Tereyağını ilave edip, birkaç dakika daha kavurun. Su ve tuz ekleyip, suyunu çekene dek kısık ateşte pişirin. 10-15 dakika dinlendirip, ılık olarak servis yapın.
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