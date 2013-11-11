Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı baldo pirinç
3 çorba kaşığı dolmalık fıstık
3 çorba kaşığı sıvı yağ,
1 adet soğan
2 çorba kaşığı kuş üzümü
Yenibahar
tarçın
karabiber
2 çorba kaşığı tereyağı
4 su bardağı su
tuz
YAPILIŞI
Dolmalık fıstığı rengi dönene dek sıvı yağda kavurun. Daha sonra yağdan çıkarıp kenara alın. Aynı sıvı yağda kıyılmış soğanı karamelize olana kadar kavurun. Pirinç, dolmalık fıstık, suda 1 saat bekletilmiş kuş üzümü, yenibahar, tarçın ve karabiber ekleyip karıştırın. Tereyağını ilave edip, birkaç dakika daha kavurun. Su ve tuz ekleyip, suyunu çekene dek kısık ateşte pişirin. 10-15 dakika dinlendirip, ılık olarak servis yapın.