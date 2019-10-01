İç pilav tarifi

2 su bardağı pirinç
2 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı sıvıyağ, 1 adet soğan
2 çorba kaşığı dolmalık fıstık
200 gram küçük küp doğranmış kuzu ciğeri
1 adet kesmeşeker
1 çorba kaşığı kuşüzümü İki buçuk su bardağı su
1'er çay kaşığı tuz, karabiber, tarçın, yenibahar
Yarım demet dereotu
Pirinci tuz eklenmiş ılık suda yarım saat bekletin. Süzüp birkaç kez sudan geçirin ve kenara alın. Tereyağı ve sıvıyağı bir tencereye alıp ısıtın. Üzerine küp doğranmış soğan ve dolmalık fıstık ekleyip renkleri dönene dek kavurun. Ciğeri ilave edip kavurun. Pirinç, şeker, kuşüzümü, tuz, su ve baharatları katın. Kapağı kapalı olarak kaynayana dek orta, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatıp 10 dakika demlendirin. Kıyılmış dereotu ekleyip servis yapın.