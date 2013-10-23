Kalbuni Pilav

kapatıp 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.

Üzümleri ayrı kaplara alıp üzerine su ekleyin ve yarım saat bekletin. Pirinci yıkayıp süzün. Sıvı yağı bir tavaya alın. Antep fıstığı ve bademi ilave edip, kavurun. Üzerine pirinci ekleyin ve beyazlaşana dek kavurun. Tereyağını yemeğe ekleyip eritin. Daha sonra et suyu, üzümler, tarçın ve tuz ilave edin. Kısık ateşte kapağı kapalı olarak suyunu çekene kadar pişirin. Kıyılmış dereotu ilave edin. Üzerine kağıt havlu