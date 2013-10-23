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Sofra / Pilavlar / Kalbuni Pilav

Kalbuni Pilav

Kalbuni Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı baldo pirinç

1'er çay bardağı kuş üzümü, rezaki

üzüm ve kuru siyah üzüm

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı antep fısıtğı

Yarım çay bardağı kıyılmış

file badem

100 gram tereyağı

4 su bardağı sıcak et suyu

2 çay kaşığı tarçın

5 dal dereotu, tuz

YAPILIŞI

Üzümleri ayrı kaplara alıp üzerine su ekleyin ve yarım saat bekletin. Pirinci yıkayıp süzün. Sıvı yağı bir tavaya alın. Antep fıstığı ve bademi ilave edip, kavurun. Üzerine pirinci ekleyin ve beyazlaşana dek kavurun. Tereyağını yemeğe ekleyip eritin. Daha sonra et suyu, üzümler, tarçın ve tuz ilave edin. Kısık ateşte kapağı kapalı olarak suyunu çekene kadar pişirin. Kıyılmış dereotu ilave edin. Üzerine kağıt havlu
kapatıp 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.
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