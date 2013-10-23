Kalbuni Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı baldo pirinç
1'er çay bardağı kuş üzümü, rezaki
üzüm ve kuru siyah üzüm
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı antep fısıtğı
Yarım çay bardağı kıyılmış
file badem
100 gram tereyağı
4 su bardağı sıcak et suyu
2 çay kaşığı tarçın
5 dal dereotu, tuz
YAPILIŞI
Üzümleri ayrı kaplara alıp üzerine su ekleyin ve yarım saat bekletin. Pirinci yıkayıp süzün. Sıvı yağı bir tavaya alın. Antep fıstığı ve bademi ilave edip, kavurun. Üzerine pirinci ekleyin ve beyazlaşana dek kavurun. Tereyağını yemeğe ekleyip eritin. Daha sonra et suyu, üzümler, tarçın ve tuz ilave edin. Kısık ateşte kapağı kapalı olarak suyunu çekene kadar pişirin. Kıyılmış dereotu ilave edin. Üzerine kağıt havlu
kapatıp 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.