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Sofra / Pilavlar / Karalahana Diblesi

Karalahana Diblesi

Karalahana Diblesi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 demet karalahana

2 su bardağı pirinç

4 adet büyük boy soğan

1 adet kesme şeker

3 su bardağı sıcak su

2 çorba kaşığı tepeleme tereyağı, tuz

YAPILIŞI

Karalahanaları yıkayıp incecik kıyın ve üzerine tuz serperek ovun. Yıkayıp süzdükten sonra kenara alın. Pirinci yıkayıp süzün. Soğanları ince kıyın. Orta büyüklükteki bir tencereye bir kat lahana, bir kat pirinç, bir kat kıyılmış soğan olmak üzere, elinizdeki malzeme bitene kadar, en üstte lahana kalacak şekilde yerleştirin. Tuz, kesme şeker ve sıcak suyu ekleyip yarım saat pişirin. Tereyağını ayrı bir tavada kızdırıp yemeğin üzerine dökün. Karıştırdıktan sonra servis yapın.
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