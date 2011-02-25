Karalahana Diblesi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Karalahanaları yıkayıp incecik kıyın ve üzerine tuz serperek ovun. Yıkayıp süzdükten sonra kenara alın. Pirinci yıkayıp süzün. Soğanları ince kıyın. Orta büyüklükteki bir tencereye bir kat lahana, bir kat pirinç, bir kat kıyılmış soğan olmak üzere, elinizdeki malzeme bitene kadar, en üstte lahana kalacak şekilde yerleştirin. Tuz, kesme şeker ve sıcak suyu ekleyip yarım saat pişirin. Tereyağını ayrı bir tavada kızdırıp yemeğin üzerine dökün. Karıştırdıktan sonra servis yapın.