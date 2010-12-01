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Katmer Hamurlu Pilav

Katmer Hamurlu Pilav
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • DİYARBAKIR
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet tavuk göğsü

1 adet tavuk budu

Yarım paket margarin

100 gram badem

1 paket karışık baharat (5 çeşit)

6 adet milföy hamuru

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı su

1 adet yumurtanın sarısı

50 gram kuş üzümü

2 adet tavuk suyu tableti

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Tavuk göğsü ve budunu, tuz, karabiber ve çok az su ilavesi ile haşlayın. İyice pişen tavuk etini küçük parçalara ayırın. Diğer taraftan, yıkanmış pirinci yarım paket margarin ile kavurun. Daha sonra 3 su bardağı suyu ilave edip, tuz, tavuk suyu tabletleri ve kuş üzümü katarak pilavı pişirin. Pişen pilava kavrulmuş badem, baharatlar ve küçük parçalara ayrılmış tavuk etini ilave ederek karıştırın. Milföy hamurunun kenarını bıçakla 5 cm aralıklarla kesin. Hamurun orta kısmına hazırlamış olduğunuz iç pilavı koyarak üzerini milföylerle örgü şeklinde kapatın. Ara boşluklara badem dizin. Üzerine yumurta sarısı sürerek 175 derece fırında, üzeri kızarana dek pişirin.
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