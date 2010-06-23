Kestaneli Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kestaneleri yıkayın. Kabuklarını keskin bir bıçakla artı şeklinde kesin. Sıcak su dolu bir kaba koyun.10 dakika haşlayın. Suyunu süzdükten sonra soğuk su koyun ve kabuklar kabarana kadar tercihen bir gece bekleyin. Daha sonra bu suda, tencerenin ağzı kapalı olarak 30 dakika pişirin. Pirinci ayıklayın. Bol su ile yıkayın. Çukur bir kaba alın. Üzerine 2 tatlı kaşığı tuz ilave edin. Kaynar su dökün, karıştırın ve en az 30 dakika bu suda bekletin. Bol suyla tekrar iyice yıkayıp, suyu süzülene kadar süzgeçte bekletin. Yapışmaz yüzeyli tencereye tereyağını ve sıvıyağı koyun. Soğanı küçük küpler şeklinde doğrayın ve kızdırdığınız yağda pembeleşene kadar çevirin. Süzülen pirinci içine katın ve kavurma işlemine devam edin. Şekeri kattıktan sonra, kabuklarını ayıkladığınız kestaneleri ekleyin, biraz daha birlikte kavurun. Pirinciniz kadar su ölçün ve tencereye ekleyin. Karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatın. Kaynayınca ateşin altını kısın, pirinç suyunu çekip göz göz olana kadar bekleyin. Ateşin altını kapatın. 10 dakika demlenmesini bekleyin. Karıştırarak servis tabağına alın.