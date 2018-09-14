Krepte Rulo Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Krep için tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp mikserle homojen bir kıvam alana dek çırpın. Daha sonra malzemeyi 4'e bölün. 26 cm çapındaki bir tavayı tereyağı ile yağlayıp kızdırın. Krep malzemesinin 1 parçasını tavaya döküp önlü arkalı pişirin. Her seferinde tavayı yağlayarak kalan malzemeyi de pişirip 4 adet krep elde edin. Krepleri düz bir zeminde, kenarlarını hafifçe üst üste getirerek büyük kare oluşturacak şekilde yan yana dizin. Pilav için tereyağını bir tencerede eritip küçük doğranmış eti ilave edin ve suyunu salıp çekene dek kavurun. Üzerine iyice yıkayıp süzdüğünüz pirinci ilave edip saydamlaşana dek kavurun. Su, tuz ve karabiber ekleyip kapağını kapatın ve kısık ateşte pişmeye bırakın. Yarı yarıya suyunu çekince havuç ve bezelye ilave edin. Suyunu tamamen çekince ocağı kapatın. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatıp 10 dakika demlendirin. Daha sonra kaşar peynirinin yarısını ekleyip karıştırın. Pilavı birleştirdiğiniz kreplerin bir kenarına iki yanında boşluk kalacak şekilde uzunlamasına yayın. Uç kısımlarını pilavın üzerine doğru içe katlayın ve krepleri pilavla birlikte rulo yapın. Kalan kaşar peynirini üzerine serpin. Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine ekli kısmı tepsiye gelecek şekilde yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin. 10 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapın.