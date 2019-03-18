Kuru Börülceli Pilav

Tencereye aldığınız tereyağında, ince kıyılmış soğan ve kırmızı biberi pembeleşene kadar kavurun. Yıkanmış ve süzülmüş pirinci ilave edin. Tuzunu ve karabiberini ayarlayın. Haşlanmış börülce, nar sirkesi ve sıcak suyu ekleyip, pişmeye bırakın. Piştikten sonra sarmısak, ince kıyılmış taze soğan, nane ve zencefili ilave edip, karıştırın. Ocağın altını kapatın ve 15 dakika demlenmeye bırakın. Daha sonra sıcak olarak servis yapın.