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Sofra / Pilavlar / Kuru Börülceli Pilav

Kuru Börülceli Pilav

Kuru Börülceli Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış kuru börülce



2 su bardağı basmati pirinci



2 çorba kaşığı tereyağı



1 adet soğan



1 adet ince kıyılmış kırmızı biber



1 çorba kaşığı nar sirkesi



İki buçuk su bardağı sıcak su



2 diş ince kıyılmış sarmısak



2 dal taze soğan



2 çorba kaşığı ince kıyılmış nane



1 tatlı kaşığı ince kıyılmış zencefil



Tuz, karabiber


YAPILIŞI

Tencereye aldığınız tereyağında, ince kıyılmış soğan ve kırmızı biberi pembeleşene kadar kavurun. Yıkanmış ve süzülmüş pirinci ilave edin. Tuzunu ve karabiberini ayarlayın. Haşlanmış börülce, nar sirkesi ve sıcak suyu ekleyip, pişmeye bırakın. Piştikten sonra sarmısak, ince kıyılmış taze soğan, nane ve zencefili ilave edip, karıştırın. Ocağın altını kapatın ve 15 dakika demlenmeye bırakın. Daha sonra sıcak olarak servis yapın.

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