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Kuru Domatesli Yürekli Pilav

Kuru Domatesli Yürekli Pilav
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Kurban Bayramı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet dana yüreği

10 adet kurutulmuş domates

3 su bardağı pirinç

3 çorba kaşığı tereyağı

Yeteri kadar su

1 su bardağı kaju fıstık

250 gram konserve mantar

Yarım kahve fincanı kuş üzümü

Yarım demet dereotu

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Yüreğin kenar kısımları ve damarlarını iyice ayıklayın. Yıkadıktan sonra kuşbaşı doğrayın. Tereyağını bir tencereye alın ve kızdırın. Yüreği önce harlı daha sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Kurutulmuş domatesleri sıcak suda 1 saat bekletin ve kurulayıp, küp şeklinde doğrayın. Ayıklanmış pirinci tuzlu ılık suda yarım saat bekletin ve süzün. İyice yıkadıktan sonra suyunu iyice süzüp, yüreğe katın ve 5 dakika orta ateşte kavurun. Kurutulmuş domatesi ekleyin ve 5 dakika daha kavurun. Dört buçuk su bardağı sıcak su ilave edip, kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. 20 dakika demlenmeye bırakın. Yapışmaz yüzeyli bir tavada kaju fıstığı hafif pembeleşene kadar kavurun. Demlenen pilava kaju fıstığı, doğranmış mantar, sıcak suda 10 dakika bekletilmiş kuş üzümü, kıyılmış dereotu, tuz ve karabiber ekleyip, karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.
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