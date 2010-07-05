Kuru Domatesli Yürekli Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yüreğin kenar kısımları ve damarlarını iyice ayıklayın. Yıkadıktan sonra kuşbaşı doğrayın. Tereyağını bir tencereye alın ve kızdırın. Yüreği önce harlı daha sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Kurutulmuş domatesleri sıcak suda 1 saat bekletin ve kurulayıp, küp şeklinde doğrayın. Ayıklanmış pirinci tuzlu ılık suda yarım saat bekletin ve süzün. İyice yıkadıktan sonra suyunu iyice süzüp, yüreğe katın ve 5 dakika orta ateşte kavurun. Kurutulmuş domatesi ekleyin ve 5 dakika daha kavurun. Dört buçuk su bardağı sıcak su ilave edip, kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. 20 dakika demlenmeye bırakın. Yapışmaz yüzeyli bir tavada kaju fıstığı hafif pembeleşene kadar kavurun. Demlenen pilava kaju fıstığı, doğranmış mantar, sıcak suda 10 dakika bekletilmiş kuş üzümü, kıyılmış dereotu, tuz ve karabiber ekleyip, karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.