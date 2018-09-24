Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Fasulyeyi haşlayıp süzün. Biberleri bir tabağa alıp, üzerine sıcak su ilave edin ve 5 dakika dinlendirin. Suyunu süzüp kenara alın. Kıyılmış soğanı zeytinyağı-tereyağı karışımında soteleyin. Salça ekleyip sotelemeye devam edin. Bulgur ilave edip 2-3 dakika kavurun. Fasulye, kıyılmış biber ve su ekleyip kaynayana dek pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp, tuzunu karabiberini ayarlayın ve bulgur yumuşayana dek pişirin. Sıcak veya ılık olarak servis yapın.