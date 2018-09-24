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Sofra / Pilavlar / Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı

Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı

Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı kurutulmuş yeşil fasulye

2 su bardağı bulgur

2-3 adet kurutulmuş biber

1 adet soğan

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı salça

3.5 su bardağı su

1 çay kaşığı karabiber

tuz


YAPILIŞI

Fasulyeyi haşlayıp süzün. Biberleri bir tabağa alıp, üzerine sıcak su ilave edin ve 5 dakika dinlendirin. Suyunu süzüp kenara alın. Kıyılmış soğanı zeytinyağı-tereyağı karışımında soteleyin. Salça ekleyip sotelemeye devam edin. Bulgur ilave edip 2-3 dakika kavurun. Fasulye, kıyılmış biber ve su ekleyip kaynayana dek pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp, tuzunu karabiberini ayarlayın ve bulgur yumuşayana dek pişirin. Sıcak veya ılık olarak servis yapın.
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