Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı kurutulmuş yeşil fasulye
2 su bardağı bulgur
2-3 adet kurutulmuş biber
1 adet soğan
2 çorba kaşığı zeytinyağı
2 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı salça
3.5 su bardağı su
1 çay kaşığı karabiber
tuz
YAPILIŞI
Fasulyeyi haşlayıp süzün. Biberleri bir tabağa alıp, üzerine sıcak su ilave edin ve 5 dakika dinlendirin. Suyunu süzüp kenara alın. Kıyılmış soğanı zeytinyağı-tereyağı karışımında soteleyin. Salça ekleyip sotelemeye devam edin. Bulgur ilave edip 2-3 dakika kavurun. Fasulye, kıyılmış biber ve su ekleyip kaynayana dek pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp, tuzunu karabiberini ayarlayın ve bulgur yumuşayana dek pişirin. Sıcak veya ılık olarak servis yapın.