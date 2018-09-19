Kuruyemişli İçli Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kuru meyvelerin hepsini ayrı kaplara alıp üzerilerine sıcak su ekleyin ve yumuşayana dek bekletin. Süzüp kayısı ve inciri doğrayın. Tereyağı ve zeytinyağını bir tencereye alıp ısıtın. Kıyılmış soğan ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Antepfıstığını da katarak 1 dakika kavurun. Bulguru ilave edip kavurmaya devam edin. Bulgur taneleri yağ ve antepfıstığı ile iyice harmanlanınca baharatları ve tuzu ekleyip karıştırın. Malzemenin üzerini geçecek kadar sıcak su ve kuru meyveleri ilave edip karıştırın. Kapağını kapatıp kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.