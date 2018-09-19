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Kuruyemişli İçli Pilav

Kuruyemişli İçli Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1.5 su bardağı pilavlık bulgur

10 adet kuru kayısı

5 adet kuru incir

3 çorba kaşığı çekirdeksiz siyah üzüm

1 çorba kaşığı tereyağı

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 adet soğan

3 çorba kaşığı antepfıstığ

ı 1 tutam tarçın

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Kuru meyvelerin hepsini ayrı kaplara alıp üzerilerine sıcak su ekleyin ve yumuşayana dek bekletin. Süzüp kayısı ve inciri doğrayın. Tereyağı ve zeytinyağını bir tencereye alıp ısıtın. Kıyılmış soğan ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Antepfıstığını da katarak 1 dakika kavurun. Bulguru ilave edip kavurmaya devam edin. Bulgur taneleri yağ ve antepfıstığı ile iyice harmanlanınca baharatları ve tuzu ekleyip karıştırın. Malzemenin üzerini geçecek kadar sıcak su ve kuru meyveleri ilave edip karıştırın. Kapağını kapatıp kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
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