DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Kuşkonmazlı ve Kalamarlı Risotto

Kuşkonmazlı ve Kalamarlı Risotto

Kuşkonmazlı ve Kalamarlı Risotto
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram kuşkonmaz

Bir buçuk su bardağı Arborio pirinci

1 adet büyük boy soğan

6 çorba kaşığı zeytinyağı

1 litre sebze suyu

2 adet orta boy domates

200 gram kalamar

6-7 dal maydanoz

50 gram parmesan peyniri

Sebze suyu için:

1 litre su

1'er adet orta boy domates, soğan,

kereviz, havuç, tuz ve karabiber

10 dal maydanoz, 5-6 dal taze kekik

YAPILIŞI

Öncelikle sebze suyunu hazırlayın. Bunun için de derin bir tencereye suyu koyup üzerine birkaç parçaya böldüğünüz sebzeleri, tuzu ve karabiberi atın. Birlikte yarım saat kaynatıp süzün ve ılınması için kenara alın. Kuşkonmazların sapını kesip kabuklarını soyun. Soyulmuş kabukları kenara alın. Soğanı doğrayıp yarısını 2 çorba kaşığı zeytinyağında rengi dönene kadar kavurun. Üzerine kuşkonmazın kabuklarını ve iki su bardağı sebze suyunu ekleyin. Kısık ateşte 20 dakika pişirip süzün ve kenara alın. Kuşkonmazları ikiye ayırıp yarısını ince doğrayın. Kalan yarısının üzerine 2 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyip ızgarada pişirin. Domateslerin çekirdeklerini çıkartın ve küp doğrayın. Kalamarları da yüzük şeklinde kesin. Kalan soğanları kalan zeytinyağında kavurun, pirinci ekleyin ve bir dakika daha kavurun. Sonra buharlaşmasını bekleyin. Üzerine, süzüp kenara ayırdığınız sebze sulu karışımı ilave edin. 12-13 dakika sonra da doğradığınız kuşkonmazları, kıyılmış maydanozu, domatesleri ve kalamarları ekleyin. Hazırladığınız sebze suyundan kalanı risottoya yavaş yavaş ilave ederek pirinçler pişecek, ancak hafif sulu kalacak şekilde kıvamını ayarlayın. Risottonun üzerine ızgarada pişirdiğiniz kuşkonmazları ve parmesan dilimlerini ilave edip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Arborio pirinci, kalın kısa taneli bir tür İtalyan pirincidir. Büyük marketlerde bulunabilir.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Enginarlı Pilav
Enginarlı Pilav
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
İç Pilav
İç Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Damla Sakızlı Pilav
Damla Sakızlı Pilav

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN