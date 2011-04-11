Kuşkonmazlı ve Kalamarlı Risotto

Öncelikle sebze suyunu hazırlayın. Bunun için de derin bir tencereye suyu koyup üzerine birkaç parçaya böldüğünüz sebzeleri, tuzu ve karabiberi atın. Birlikte yarım saat kaynatıp süzün ve ılınması için kenara alın. Kuşkonmazların sapını kesip kabuklarını soyun. Soyulmuş kabukları kenara alın. Soğanı doğrayıp yarısını 2 çorba kaşığı zeytinyağında rengi dönene kadar kavurun. Üzerine kuşkonmazın kabuklarını ve iki su bardağı sebze suyunu ekleyin. Kısık ateşte 20 dakika pişirip süzün ve kenara alın. Kuşkonmazları ikiye ayırıp yarısını ince doğrayın. Kalan yarısının üzerine 2 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyip ızgarada pişirin. Domateslerin çekirdeklerini çıkartın ve küp doğrayın. Kalamarları da yüzük şeklinde kesin. Kalan soğanları kalan zeytinyağında kavurun, pirinci ekleyin ve bir dakika daha kavurun. Sonra buharlaşmasını bekleyin. Üzerine, süzüp kenara ayırdığınız sebze sulu karışımı ilave edin. 12-13 dakika sonra da doğradığınız kuşkonmazları, kıyılmış maydanozu, domatesleri ve kalamarları ekleyin. Hazırladığınız sebze suyundan kalanı risottoya yavaş yavaş ilave ederek pirinçler pişecek, ancak hafif sulu kalacak şekilde kıvamını ayarlayın. Risottonun üzerine ızgarada pişirdiğiniz kuşkonmazları ve parmesan dilimlerini ilave edip servis yapın.