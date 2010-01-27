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Kuskus, balkabağı, kuru üzüm ve badem ile

Kuskus, balkabağı, kuru üzüm ve badem ile
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg bal kabağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

Yarım çorba kaşığı kıyılmış sarımsak

1.5 su bardağı kuru üzüm

1 su bardağı badem

1 adet bebek kabak

Yarım paket kuskus

1 su bardağı tavuk suyu

1 çay kaşığı yaprak kişniş

2-3 dal maydanoz

YAPILIŞI

Kabuklarını soyduğunuz ve küp şeklinde doğradığınız bal kabağını fırınlayın. Başka bir yerde büyük küpler halinde doğradığınız soğanı, yuvarlak dilimlediğiniz kabağı, kıyılmış sarımsakları ve daha önceden 3 çorba kaşığı beyaz şaraba yatırdığınız kuru üzümleri zeytinyağında sote edin. Üzerine kuskusu, önceden fırınladığınız bal kabağını ve kavrulmuş bademleri ekleyip üzerine tavuk suyunu ilave edin ve pişmeye bırakın. Piştiğinde tencerenin kapağı kapalı olarak 10 dakika dinlendirin. Sonrasında kıyılmış yaprak kişnişi ve kıyılmış maydanozu ekleyerek servis yapın.
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