Kuskus, balkabağı, kuru üzüm ve badem ile

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kabuklarını soyduğunuz ve küp şeklinde doğradığınız bal kabağını fırınlayın. Başka bir yerde büyük küpler halinde doğradığınız soğanı, yuvarlak dilimlediğiniz kabağı, kıyılmış sarımsakları ve daha önceden 3 çorba kaşığı beyaz şaraba yatırdığınız kuru üzümleri zeytinyağında sote edin. Üzerine kuskusu, önceden fırınladığınız bal kabağını ve kavrulmuş bademleri ekleyip üzerine tavuk suyunu ilave edin ve pişmeye bırakın. Piştiğinde tencerenin kapağı kapalı olarak 10 dakika dinlendirin. Sonrasında kıyılmış yaprak kişnişi ve kıyılmış maydanozu ekleyerek servis yapın.