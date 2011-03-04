Limon ve Rokalı Risotto

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tavuk suyunu tencereye alarak ısıtın. Ayrı bir tencereye zeytinyağı, ince doğranmış soğan, sarımsak, fesleğen yaprakları ve pirinci alın. Plastik spatula ile pirinci ezmeden hafifçe karıştırın.Daha sonra sıcak haldeki tavuk suyunu azar azar ekleyerek karıştırın. Spatula ile tencere kenarlarındaki pirinçleri sıyırarak karıştırmaya devam edin. Limonların kabuklarını rendeleyip suyunu sıktıktan sonra pirince ekleyin. Pirinç, hafif sert kıvama geldiğinde incecik doğradığınız roka, tuz ve karabiberi katın. Parmesan peyniri ve tereyağını da ilave edip hemen sonrasında tencereyi ocaktan alın. Tereyağının eriyip de risottonun üzerine çıkmaması için çok hızlı bir şekilde sekiz çizerek karıştırın. Deniz taraklarını teflon tavada pişirin. Risottoyu servis tabağına alın. Üzerine deniz taraklarını yerleştirin. Son olarak somon havyarı ile süsleyerek servis yapın.