Lobyalı Pilav

Lobyayı derin bir tencerede yumuşayana kadar haşlayın ve süzüp kenara alın. Sıvıyağ ve tereyağını bir tencereye alıp eritin. Üzerine ince doğranmış soğan ve biber ekleyip kavurun. Sırasıyla domates salçası, biber salçası, karabiber ve tuz ekleyip kavurmaya devam edin. Lobya ve bulguru ilave edip birkaç dakika kavurun. Malzemenin üzerini iki parmak geçecek kadar sıcak et veya tavuk suyu ekleyin. Kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Ocaktan alıp üzerine kağıt havlu koyup 10 dakika demlendirin. Karıştırıp servis yapın.