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Lobyalı Pilav

Lobyalı Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • ERZURUM
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı kurutulmuş lobya (yeşil fasulye)
Bir buçuk su bardağı bulgur
1 çay bardağı firik bulguru
1 çorba kaşığı sıvıyağ​
3 çorba kaşığı tereyağı
1 adet soğan, 2 adet köy biberi
1 çorba kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
Yeteri kadar sıcak et veya tavuk suyu
Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Lobyayı derin bir tencerede yumuşayana kadar haşlayın ve süzüp kenara alın. Sıvıyağ ve tereyağını bir tencereye alıp eritin. Üzerine ince doğranmış soğan ve biber ekleyip kavurun. Sırasıyla domates salçası, biber salçası, karabiber ve tuz ekleyip kavurmaya devam edin. Lobya ve bulguru ilave edip birkaç dakika kavurun. Malzemenin üzerini iki parmak geçecek kadar sıcak et veya tavuk suyu ekleyin. Kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Ocaktan alıp üzerine kağıt havlu koyup 10 dakika demlendirin. Karıştırıp servis yapın.

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