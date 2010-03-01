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Mengen Pilavı

Mengen Pilavı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • BOLU
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı pilavlık pirinç

4 çorba kaşığı tereyağı

150 gram kuzu eti

100 gram mantar ve ceviz içi

100 gram kuru üzüm

Tuz

Bir buçuk su bardağı sıcak su

5'er dal maydanoz ve dereotu

YAPILIŞI

Pirinci tuzlu suya koyup 20 dakika beklemeye alın. Diğer taraftan pilavın harcını hazırlamak için, 2 çorba kaşığı tereyağını bir tencerede eritip küçük doğranmış kuzu etini üzerine ekleyin. İnce kıyılmış mantar, ceviz içi ve kuru üzümü de tencereye katıp kavurmaya devam edin. Pilav için kalan 2 çorba kaşığı tereyağını bir tencereye alın ve süzdüğünüz pirinci kavurun. Su ve tuzu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp ağır ateşte pişmeye bırakın. Suyu çekilince önceden hazırladığınız harcı karıştırın. 10 dakika demlendirin. Kıyılmış dereotu ve maydanoz ekleyerek servis yapın.
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