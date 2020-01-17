Mercimekli bulgur pilavı...

Mercimeği bir gece önceden üzerini iki parmak geçecek kadar suyla ıslatın. Ertesi gün süzüp üzerine 8 su bardağı su ve bir tutam tuz ilave edip kapağı kapalı olarak ocağa oturtun. Kaynayana dek harlı ateşte, sonra kısık ateşte yumuşayana dek haşlayın. Mercimek yumuşadığında içine yıkanıp süzülmüş bulgur, zeytinyağı ve tuz ilave edip karıştırın. Tencerede bulgurun iki parmak üstüne çıkacak kadar su olmalı. Azalmışsa kaynar su ilave edin ve bulgur yumuşayana dek karıştırmadan (yine gerekirse su ilave ederek) pişirin. Piyazlık doğradığınız soğanları bir tavaya alın. Üzerine zeytinyağını ilave edin. Yağ kızana dek harlı, daha sonra kısık ateşte, arada bir karıştırarak soğan şeffaflaşana dek yaklaşık 25-30 dakika kavurun. Pilavı servis tabağına aktarın. Üzerine yağıyla birlikte kavrulmuş soğanı döküp ikram edin.

Aşçı Arzu Aygen