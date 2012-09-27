DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Mercimekli Bulgur Pilavı

Mercimekli Bulgur Pilavı

Mercimekli Bulgur Pilavı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı yağ

1 su bardağı yeşil mercimek

3 su bardağı sıcak su

1 su bardağı pilavlık bulgur

1 adet soğan

Tuz

YAPILIŞI

Mercimeği tencereye alın ve üzerine 3 su bardağı sıcak su ekleyin. Yağı tavaya alıp eritin. Kıyılmış soğanı ilave edip 5 dakika kadar kavurun. Mercimeğin suyu kaynamaya başlayınca bulgur ve tuzu ekleyin. Suyunu çekene kadar pişirin ve tencereyi ocaktan alın. İçine yağda kavurduğunuz soğanı ilave edip karıştırın. 15 dakika demlendikten sonra servis yapın.

PÜF NOKTASI

Pişen pilavınızın içini iyice çekmesi için ocaktan aldıktan sonra tencerenin üzerine kağıt havlu kapatıp, 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Enginarlı Pilav
Enginarlı Pilav
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
İç Pilav
İç Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Damla Sakızlı Pilav
Damla Sakızlı Pilav

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN