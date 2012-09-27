Mercimekli Bulgur Pilavı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 çorba kaşığı yağ
1 su bardağı yeşil mercimek
3 su bardağı sıcak su
1 su bardağı pilavlık bulgur
1 adet soğan
Tuz
YAPILIŞI
Mercimeği tencereye alın ve üzerine 3 su bardağı sıcak su ekleyin. Yağı tavaya alıp eritin. Kıyılmış soğanı ilave edip 5 dakika kadar kavurun. Mercimeğin suyu kaynamaya başlayınca bulgur ve tuzu ekleyin. Suyunu çekene kadar pişirin ve tencereyi ocaktan alın. İçine yağda kavurduğunuz soğanı ilave edip karıştırın. 15 dakika demlendikten sonra servis yapın.
PÜF NOKTASI
Pişen pilavınızın içini iyice çekmesi için ocaktan aldıktan sonra tencerenin üzerine kağıt havlu kapatıp, 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.