Mercimekli Bulgur Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mercimeği tencereye alın ve üzerine 3 su bardağı sıcak su ekleyin. Yağı tavaya alıp eritin. Kıyılmış soğanı ilave edip 5 dakika kadar kavurun. Mercimeğin suyu kaynamaya başlayınca bulgur ve tuzu ekleyin. Suyunu çekene kadar pişirin ve tencereyi ocaktan alın. İçine yağda kavurduğunuz soğanı ilave edip karıştırın. 15 dakika demlendikten sonra servis yapın.