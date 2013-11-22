Mercimekli Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
400 gram pirinç
100 gram tereyağı
4 çorba kaşığı dolmalık fıstık
50 gram haşlanmış yeşil mercimek
3 su bardağı et suyu
1 tatlı kaşığı tuz
YAPILIŞI
Pirinci tencereye alıp, üzerini iki parmak geçecek kadar tuzlu su ekleyin. Yarım saat dinlendirdikten sonra süzün. Tereyağını ayrı bir tencereye alıp, dolmalık fıstığı pembeleşene dek kavurun. Pirinç ilave edip, 15-20 dakika kavurun. Mercimek, ardından 3 su bardağı et suyu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte suyunu çekene dek, yaklaşık 5-6 dakika pişirin. 5 dakika dinlendirip, sıcak olarak servis yapın.