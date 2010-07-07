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Etli Mercimekli Bulgur Pilavı

Etli Mercimekli Bulgur Pilavı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pilavlık bulgur

1 çay bardağı yeşil mercimek

500 gram kuzu eti (iri parça)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım demet taze soğan

Tuz

Yeteri kadar su ya da et suyu

YAPILIŞI

Eti yumuşayana kadar haşladıktan sonra iri parçalar halinde didikleyip kenara alın. Sıvı yağı bir tencereye alıp iri doğranmış taze soğanı hafifçe kavurun. Üzerine yıkanıp süzülmüş bulguru ilave edin ve 5 dakika kavurun. Daha sonra et, haşlanmış mercimek ve üzerini geçecek kadar su ilave edin. Kapağını kapatıp suyunu çekene kadar pişirin. Tencerenin üzerine kağıt havlu serin. 10 dakika dinlendirdikten sonra servis yapın.
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