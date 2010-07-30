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Sofra / Pilavlar / Midyeli Pilav

Midyeli Pilav

Midyeli Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet kabuk midye

3 adet büyük boy soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

3 çay bardağı pirinç

Dört buçuk çay bardağı su

Yarımşar demet taze nane,

maydanoz ve dereotu

Tuz, karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

Yarım çay bardağı kuş üzümü

Yarım çay bardağı dolmalık fıstık

YAPILIŞI

Soğanları piyazlık doğradıktan sonra tencereye alın. Yarım çay bardağı zeytinyağında, hafif ateşte pembeleştirin. Daha sonra yıkadığınız pirinci ve suyu ilave edin. Midye içlerini çıkartıp iyice yıkadıktan sonra tencereye ekleyin. Pirinç şişmeye başladığında midye kabuklarını ilave edin. Tahta kaşık yardımıyla pirincin kabukların içine girmesini sağlayın. Sonra ince kıyılmış naneyi, maydanozu, dereotunu, tuzu, karabiberi, kuş üzümünü ve dolmalık fıstığı da ekleyerek pirinç yumuşayıncaya kadar pişirin.
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