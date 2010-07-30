Midyeli Pilav

Sofra Tarifi

8 adet kabuk midye 3 adet büyük boy soğan 1 çay bardağı zeytinyağı 3 çay bardağı pirinç Dört buçuk çay bardağı su Yarımşar demet taze nane, maydanoz ve dereotu Tuz, karabiber 1 çay kaşığı yenibahar Yarım çay bardağı kuş üzümü Yarım çay bardağı dolmalık fıstık

YAPILIŞI

Soğanları piyazlık doğradıktan sonra tencereye alın. Yarım çay bardağı zeytinyağında, hafif ateşte pembeleştirin. Daha sonra yıkadığınız pirinci ve suyu ilave edin. Midye içlerini çıkartıp iyice yıkadıktan sonra tencereye ekleyin. Pirinç şişmeye başladığında midye kabuklarını ilave edin. Tahta kaşık yardımıyla pirincin kabukların içine girmesini sağlayın. Sonra ince kıyılmış naneyi, maydanozu, dereotunu, tuzu, karabiberi, kuş üzümünü ve dolmalık fıstığı da ekleyerek pirinç yumuşayıncaya kadar pişirin.