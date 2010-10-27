Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yeşil mercimeği tencereye alıp, üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin ve haşlayın. Üzerine biber salçası, bulgur ve tuz ekleyin. Pilav suyunu çekip, göz göz olana dek pişirin. Ayrı bir yerde soğanı piyazlık doğrayıp, zeytinyağında pembeleşene kadar kavurun. Pul biber ve karabiber ilave edip, ocaktan alın. Pilavı servis tabağına alın. Kavrulan soğanın yağını kevgirle süzüp, pilavın üzerine gezdirin. Pilavı soğanlarla süsleyip, servis yapın.