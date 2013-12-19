Müceddere (Mercimekli Bulgur Pilavı)

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bir tencereye ayıklanmış ve yıkanmış mercimeği aktarıp, üzerini geçecek kadar su ilave edin. Bir taşım kaynatıp mercimeği süzgeçten geçirin. Suyunu süzdüğünüz mercimeği aynı tencereye aktarın. Üzerine 3 su bardağı su ekleyip, 10 dakika pişirin. Sonrasında içine bulguru ve tuzu ilave edin. 10 dakika daha pişirip ocağı söndürün. Bir tavaya aktardığınız zeytinyağında ince doğranmış soğanı 3-4 dakika kavurun ve pilavın üzerine döküp karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.