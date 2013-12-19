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Müceddere (Mercimekli Bulgur Pilavı)

Müceddere (Mercimekli Bulgur Pilavı)
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı yeşil mercimek

3 su bardağı su

1 su bardağı pilavlık bulgur

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 adet soğan

YAPILIŞI

Bir tencereye ayıklanmış ve yıkanmış mercimeği aktarıp, üzerini geçecek kadar su ilave edin. Bir taşım kaynatıp mercimeği süzgeçten geçirin. Suyunu süzdüğünüz mercimeği aynı tencereye aktarın. Üzerine 3 su bardağı su ekleyip, 10 dakika pişirin. Sonrasında içine bulguru ve tuzu ilave edin. 10 dakika daha pişirip ocağı söndürün. Bir tavaya aktardığınız zeytinyağında ince doğranmış soğanı 3-4 dakika kavurun ve pilavın üzerine döküp karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.
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