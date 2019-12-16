Naneli bulgur pilavı tarifi

Bir tencereye tereyağını koyun ve eritin. Arpacık soğan ve bademi hafif pembeleşene kadar kavurun. Doğranmış biberleri ilave edip, 1-2 dakika soteleyin. Bulguru katın ve şöyle bir çevirdikten sonra et suyu veya tavuk suyu ekleyin. Kaynamaya başlayana kadar harlı, sonra suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Ocaktan aldıktan sonra nohut, yeşil mercimek, kurufasulye, kuşüzümü, kıyılmış nane, tuz ve pulbiberi ekleyin. Karıştırdıktan sonra sıcak olarak servis yapın.