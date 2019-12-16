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Naneli bulgur pilavı tarifi

Sofraların vazgeçilmezi olan pilavın en lezzetlilerinden naneli bulgur pilavı tarifi...
Naneli bulgur pilavı tarifi
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Yapımı, Ekonomik Tarif
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pilavlık iri bulgur



Yarım demet nane



3 çorba kaşığı tereyağı



12 adet arpacık soğan



1 Türk kahvesi fincanı soyulmuş badem



2'şer adet kırmızı ve sivri biber



Üç buçuk su bardağı et suyu veya tavuk suyu



1'er Türk kahvesi fincanı haşlanmış nohut, yeşil mercimek ve kurufasulye



Yarım Türk kahvesi fincanı kuşüzümü



Tuz, pulbiber


YAPILIŞI

Bir tencereye tereyağını koyun ve eritin. Arpacık soğan ve bademi hafif pembeleşene kadar kavurun. Doğranmış biberleri ilave edip, 1-2 dakika soteleyin. Bulguru katın ve şöyle bir çevirdikten sonra et suyu veya tavuk suyu ekleyin. Kaynamaya başlayana kadar harlı, sonra suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin. Ocaktan aldıktan sonra nohut, yeşil mercimek, kurufasulye, kuşüzümü, kıyılmış nane, tuz ve pulbiberi ekleyin. Karıştırdıktan sonra sıcak olarak servis yapın.

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