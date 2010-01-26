Nohutlu Bulgur Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Nohudu bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün suyunu süzüp, yumuşayıncaya kadar haşlayın. Tencereye aldığınız sıvı yağda, kıyılmış soğan ve sivri biberi kavurun. Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domatesi ilave edin. 1-2 dakika daha kavurun. Suyu ekleyip, kaynamaya bırakın. Su kaynayınca, yıkayıp süzdüğünüz bulgur, nohut, tuz ve karabiber ekleyin. Önce orta, daha sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve üzerine kağıt havlu koyup, kapağını kapatın. 10-15 dakika demlendirdikten sonra sıcak olarak servis yapın.