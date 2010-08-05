Nohutlu Kuskus

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 paket kuskus
3 su bardağı haşlanmış nohut
Yarım bardak soya kıyması
Arpacık soğan l Sarımsak
Salça
Zeytinyağı
Tereyağı
Safran, kimyon, taze kekik, acı pul biber
YAPILIŞI
Soğan ve sarımsakları zeytinyağında soteledikten sonra, nohudu, soğuk suda bekletip elinizle sıkarak süzdüğünüz soya kıymasını ve salçayı ekleyin. Kaynar su ilavesi ile pişmeye bırakın. En son tuz, kimyon, eğer seviyorsanız acı pul biber ekleyin. Kuskusu, az yağ koyduğunuz kaynar suda haşlayın. Zeytinyağı ve tereyağında soteleyip, safranla rengini ve kokusunu değiştirin. Bir tabağa aldığınız bu altın renkli mis gibi kokan taneciklerin ortasına sıcak sosu dökün. Üzerine dallarından ayıkladığınız taze kekik yapraklarını serpin