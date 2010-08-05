Nohutlu Kuskus

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Soğan ve sarımsakları zeytinyağında soteledikten sonra, nohudu, soğuk suda bekletip elinizle sıkarak süzdüğünüz soya kıymasını ve salçayı ekleyin. Kaynar su ilavesi ile pişmeye bırakın. En son tuz, kimyon, eğer seviyorsanız acı pul biber ekleyin. Kuskusu, az yağ koyduğunuz kaynar suda haşlayın. Zeytinyağı ve tereyağında soteleyip, safranla rengini ve kokusunu değiştirin. Bir tabağa aldığınız bu altın renkli mis gibi kokan taneciklerin ortasına sıcak sosu dökün. Üzerine dallarından ayıkladığınız taze kekik yapraklarını serpin