Patlıcan salatası

Patlıcan ve biberleri közleyip kabuğunu iyice temizleyin. Kararmalarını önlemek için üzerlerine çok az limon suyu ekleyip dilimleyin. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Yemeklik doğranmış soğan ve kıyılmış sarımsağı ekleyip kavurun. Doğranmış biber ve domatesi ilave edin. Dolmalık fıstık, kuş üzümü, kıyılmış maydanozu katıp karıştırın. Közlenmiş patlıcan ve közlenmiş biberi ekleyin. Tuzunu ayarlayıp ocaktan alın. Servis tabağına aktarıp üzerine limon suyunu gezdirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip ılık veya soğuk olarak servis yapın.