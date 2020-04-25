Patlıcan salatası

2 adet bostan patlıcanı
3 adet salçalık kırmızı biber
3 adet çarliston biber
1 limonun suyu
1 adet limonun suyu
1 çay bardağı zeytinyağı
1 adet soğan
5 diş sarımsak
4 adet domates
2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
2 yemek kaşığı kuş üzümü
Yarım demet maydanoz
Tuz
Patlıcan ve biberleri közleyip kabuğunu iyice temizleyin. Kararmalarını önlemek için üzerlerine çok az limon suyu ekleyip dilimleyin. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Yemeklik doğranmış soğan ve kıyılmış sarımsağı ekleyip kavurun. Doğranmış biber ve domatesi ilave edin. Dolmalık fıstık, kuş üzümü, kıyılmış maydanozu katıp karıştırın. Közlenmiş patlıcan ve közlenmiş biberi ekleyin. Tuzunu ayarlayıp ocaktan alın. Servis tabağına aktarıp üzerine limon suyunu gezdirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip ılık veya soğuk olarak servis yapın.