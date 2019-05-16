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Patlıcanlı Pilav

Patlıcanlı Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet patlıcan

2 su bardağı pirinç

Yeteri kadar su

1 adet soğan

2 adet domates

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı sıvı yağ​

Tuz, karabiber



Kızartmak için:

Sıvı yağ



Üzerine:

Dereotu veya maydanoz


YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp tuz eklenmiş ılık suda 15 dakika bekletin. Daha sonra süzüp sudan geçirin ve kenara alın.Patlıcanları alacalı soyup küp doğrayın. Acısını almak için tuzlu suda 15 dakika bekletin. Sudan geçirip kurulayın. Kızgın yağda kızartıp fazla yağını almak için kağıt havlu serilmiş tabağa alın. Soğanı yemeklik doğrayın, domatesleri rendeleyin. Tereyağı ve sıvıyağı tencereye alıp kızdırın. Üzerine soğan ekleyip rengi dönene dek kavurun. Domatesi katın ve birkaç dakika daha kavurun. Pirinci üzerine ekleyip 2-3 dakika kavurun. Malzemenin üzerini geçecek kadar sıcak su, tuz ve karabiber ekleyip kapağını kapatın. Kaynayana dek orta kaynadıktan sonra kısık ateşte yarı yarıya suyunu çekene dek pişirin. Üzerine patlıcan ilave edin ve tamamen suyunu çekene dek pişirip ocağı kapatın. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatıp 10 dakika demlendirin. Arzunuza göre dereotu veya maydanozla süsleyerek servis yapın.

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