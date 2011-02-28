DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Patlıcanlı Karidesli Pilav

Patlıcanlı Karidesli Pilav

Patlıcanlı Karidesli Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet orta boy patlıcan

150 gram haşlanmış karides

1 adet orta boy soğan

2 su bardağı baldo pirinç

2.5 çay bardağı zeytinyağı

3 su bardağı soğuk su, tuz

YAPILIŞI

Tuzlu suda soyulmuş olarak beklettiğiniz patlıcanları kuşbaşı doğrayın. Yapışmaz tavada yarım çay bardağı zeytinyağı ile kavurun. Kağıt havlu üzerine alarak bekletin. Aynı işlemi, karidesler için tekrarlayın. Pilav tenceresine 2 çay bardağı zeytinyağı koyun. Yıkayıp süzdüğünüz 2 su bardağı pirinci, tuz ile birlikte ilave edip sürekli karıştırarak, 3 dakika kavurun. Kavrulmuş pirince, çok ince doğranmış soğanı ekleyerek, karıştırmaya devam edin. Patlıcan ve karidesleri de ilave edin ve bir dakika daha kavurun. Kavrulan malzemenin üzerine, 3 su bardağı soğuk su ilave edin ve tencerenin kapağını kapatın. Su kaynayınca, ateşi kısın. Pilav pişinceye kadar çok kısık ateşte tutun. Tencereyi ateşten aldıktan sonra, kapağının altına kağıt havlu yerleştirerek, 10 dakika kadar demlenmeye bırakın. Ilık servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Enginarlı Pilav
Enginarlı Pilav
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
İç Pilav
İç Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Damla Sakızlı Pilav
Damla Sakızlı Pilav

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN