Patlıcanlı Karidesli Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tuzlu suda soyulmuş olarak beklettiğiniz patlıcanları kuşbaşı doğrayın. Yapışmaz tavada yarım çay bardağı zeytinyağı ile kavurun. Kağıt havlu üzerine alarak bekletin. Aynı işlemi, karidesler için tekrarlayın. Pilav tenceresine 2 çay bardağı zeytinyağı koyun. Yıkayıp süzdüğünüz 2 su bardağı pirinci, tuz ile birlikte ilave edip sürekli karıştırarak, 3 dakika kavurun. Kavrulmuş pirince, çok ince doğranmış soğanı ekleyerek, karıştırmaya devam edin. Patlıcan ve karidesleri de ilave edin ve bir dakika daha kavurun. Kavrulan malzemenin üzerine, 3 su bardağı soğuk su ilave edin ve tencerenin kapağını kapatın. Su kaynayınca, ateşi kısın. Pilav pişinceye kadar çok kısık ateşte tutun. Tencereyi ateşten aldıktan sonra, kapağının altına kağıt havlu yerleştirerek, 10 dakika kadar demlenmeye bırakın. Ilık servis yapın.