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Patlıcanlı Pilav

Patlıcanlı Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet orta boy patlıcan

2 su bardağı pirinç

3 parça damla sakızı

3 su bardağı su

4 çorba kaşığı tereyağı

2 adet soğan, 1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karabiber, tuz

YAPILIŞI

Pirinci yarım saat, sıcağa yakın ılık tuzlu suda bekletin. Daha sonra süzüp, iyice yıkayın. Damla sakızını buzlukta 10-15 dakika bekletip dövün. Patlıcanları alacalı soyup küp doğrayın. Tuzlu suda 5 dakika haşlayın. Tereyağını bir tencerede eritin ve yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene kadar kavurun. Patlıcanı da ekleyip, ezmeden kavurun. Üzerine 3 su bardağı sıcak su, tuz ve damla sakızını ilave edin. Bir taşım kaynatıp pirinci ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp 5 dakika pişirin. Sonra ocağı kısın. Tarçın ve karabiber ilave edin. Pirinç suyunu tamamen çekene kadar pişirin. Tencerenin üzerine kağıt havlu koyup kapağını kapatın. 10-15 dakika demlendirip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Bu pilavı zeytinyağı ile hazırlayıp, soğuk olarak da servis yapabilirsiniz.
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