Patlıcanlı Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci yarım saat, sıcağa yakın ılık tuzlu suda bekletin. Daha sonra süzüp, iyice yıkayın. Damla sakızını buzlukta 10-15 dakika bekletip dövün. Patlıcanları alacalı soyup küp doğrayın. Tuzlu suda 5 dakika haşlayın. Tereyağını bir tencerede eritin ve yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene kadar kavurun. Patlıcanı da ekleyip, ezmeden kavurun. Üzerine 3 su bardağı sıcak su, tuz ve damla sakızını ilave edin. Bir taşım kaynatıp pirinci ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp 5 dakika pişirin. Sonra ocağı kısın. Tarçın ve karabiber ilave edin. Pirinç suyunu tamamen çekene kadar pişirin. Tencerenin üzerine kağıt havlu koyup kapağını kapatın. 10-15 dakika demlendirip servis yapın.