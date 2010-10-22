Patlıcanlı Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kabukları soyulmuş bütün patlıcanları tuzlu suda dinlendirip, suyunu süzün. Küp doğrayın. 1 çorba kaşığı kızgın sıvı yağda kızartın. Pirinci sıcak tuzlu suda yarım saat dinlendirip, süzün. Soğanları incecik kıyın. 1 çorba kaşığı kızgın sıvı yağda hafifçe soteleyin. Pirinci ilave ederek kavurun. Tuz ve karabiberi ekleyin. Suyunu ilave edip, pişmeye bırakın. Pilav suyunu çekip, göz göz olunca ocağın altını kapatın. Patlıcanları pilava ekleyip, karıştırın. Üzerini kağıt havlu ile kaplayın. Tencerenin kapağını kapatarak, dinlenmeye bırakın. Sıcak olarak servis yapın.