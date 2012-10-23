Perde Pilavı

Sofra Tarifi

2 su bardağı pirinç 1 adet soğan 1 çorba kaşığı sıvı yağ Bir buçuk su bardağı tatlı badem 1 kahve fincanı dolmalık fıstık 2 adet tavuk göğüs eti Yarım çay bardağı kuş üzümü Yeteri kadar su Tuz, karabiber, yenibahar Yufka için: 2 su bardağı un 2 çorba kaşığı yoğurt 1 adet yumurta 1 kahve fincanı sıvı yağ 1 paket kabartma tozu 1 su bardağı süt Kalıbı yağlamak için: Margarin

YAPILIŞI

Yufka için un, yoğurt, yumurta, sıvı yağ, kabartma tozu ve sütü iyice yoğurun. Üzerini kapatıp, 20 dakika dinlendirin. Bademleri kaynar suda 10 dakika bekletip kabuklarını soyun. Ayrı bir yerde yemeklik doğranmış soğanı sıvı yağda soteleyin. Üzerine dolmalık fıstık ve kabukları temizlenmiş 1 su bardağı badem ekleyip kavurun. Kuşbaşı doğranmış tavuk etini ilave edip, sotelemeye devam edin. Yıkanıp, süzülmüş pirinç, kuş üzümü, tuz, karabiber ve yenibahar ilave edin. Üzerine çıkacak kadar ılık su ekleyip, pişmeye bırakın. Yuvarlak kek kalıbını margarinle yağlayın. Üzerine yarım su bardağı bademi yapıştırın. Yufka için hazırladığınız hamuru açıp, kek kalıbının içine kenarları dışarı sarkacak şekilde yerleştirin. Soğuyan pilavı ortasına doldurup, kek kalıbının kenarlarından sarkan kısımları üzerine kapatın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kızarana dek pişirin. Servis tabağına ters çevirin ve dilimleyerek servis yapın.