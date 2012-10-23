Perde Pilavı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı pirinç
1 adet soğan
1 çorba kaşığı sıvı yağ
Bir buçuk su bardağı tatlı badem
1 kahve fincanı dolmalık fıstık
2 adet tavuk göğüs eti
Yarım çay bardağı kuş üzümü
Yeteri kadar su
Tuz, karabiber, yenibahar
Yufka için: 2 su bardağı un
2 çorba kaşığı yoğurt
1 adet yumurta
1 kahve fincanı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı süt
Kalıbı yağlamak için: Margarin
YAPILIŞI
Yufka için un, yoğurt, yumurta, sıvı yağ, kabartma tozu ve sütü iyice yoğurun. Üzerini kapatıp, 20 dakika dinlendirin. Bademleri kaynar suda 10 dakika bekletip kabuklarını soyun. Ayrı bir yerde yemeklik doğranmış soğanı sıvı yağda soteleyin. Üzerine dolmalık fıstık ve kabukları temizlenmiş 1 su bardağı badem ekleyip kavurun. Kuşbaşı doğranmış tavuk etini ilave edip, sotelemeye devam edin. Yıkanıp, süzülmüş pirinç, kuş üzümü, tuz, karabiber ve yenibahar ilave edin. Üzerine çıkacak kadar ılık su ekleyip, pişmeye bırakın. Yuvarlak kek kalıbını margarinle yağlayın. Üzerine yarım su bardağı bademi yapıştırın. Yufka için hazırladığınız hamuru açıp, kek kalıbının içine kenarları dışarı sarkacak şekilde yerleştirin. Soğuyan pilavı ortasına doldurup, kek kalıbının kenarlarından sarkan kısımları üzerine kapatın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kızarana dek pişirin. Servis tabağına ters çevirin ve dilimleyerek servis yapın.