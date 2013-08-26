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Perde Pilavı

Perde Pilavı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 çorba kaşığı tereyağı

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı su

2 çorba kaşığı kuş üzümü

1 çorba kaşığı sıvı yağ

3 çorba kaşığı badem

3 çorba kaşığı fındık

2 çorba kaşığı ceviz

Hamuru için:

1 adet yumurta

Yarım su bardağı su

Aldığı kadar un, tuz, tarçın

Hamuru açmak için:

Margarin ve un

Üzerine:

Ceviz, fındık, badem

YAPILIŞI

Yıkanıp suyu süzülmüş pirinci, tereyağında kavurun. Üzerine suyu, tuzu ve tarçını ekleyip, pirinç suyunu çekene kadar orta ateşte pişirin. Pilavı ateşten alın. Badem, ceviz ve fındıkları sıvı yağda hafifçe pembeleştirin.Pilava ekleyip, 10 dakika demlenmeye bırakın. Bu arada hamuru hazırlayın. Bunun için, yumurta ve suyu çırpın. Tuz ve aldığı kadar un ekleyip, kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edin. Hamuru unlanmış zeminde incecik açın. Geniş ve yuvarlak tabanlı bir fırın kabını margarinle yağlayıp, un serpin. Üzeri için ayırdığınız kuru yemişleri bu kaba dizin. Açtığınız yufkayı kaba serin. Pilavı karıştırıp, yufkanın içine boşaltın. Yufkanın kenarlarını pilavın üzerine kapatın. Yufkanın üzerini de alüminyum folyo ile kaplayın. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında ve fırının alt rafında, yufkanın üzeri kızarana dek pişirin. Ters çevirip, dilimleyerek servis yapın.
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