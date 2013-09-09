Perde Pilavı

Bademlerin kabuklarını soyup, 20-25 tanesini kenara ayırın. Pirinci tuzlu sıcak suda 30 dakika bekletin. Bir tencereye margarini koyup, kızdırın. İçine kabukları soyulmuş bademleri atıp pembeleştirin. Ardından pirinci ilave edip 5 dakika daha kavurun. Sonrasında haşlanıp küçük parçalar halinde didiklenmiş tavuk göğüs etini, tuzu, karabiberi ve 3 bardak sıcak suyu ilave edip, orta ateşte pişirin. Bu arada hamur için, un, margarin, tavuk suyu tableti, yumurta ve sütü bir kapta karıştırın. Yumuşak bir hamur elde edene dek hamuru yoğurun. Merdane ile hamuru bıçak sırtı kalınlığında açın. Fırına dayanıklı çukur bir cam kabı önce

margarinle yağlayın. Kenara ayırdığınız 20-25 adet bademi de margarinle yağlayıp fırın kabına gelişigüzel yapıştırın. Hamuru (bademleri düşürmeden) kabın ortasından kenarlara doğru eşit bir şekilde elinizle yayın. Pilavı içine döküp, kabın kenarından sarkan hamuru içeri doğru, pilavın üzerini kapatacak şekilde örtün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika kızarana dek pişirin.