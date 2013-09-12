Perde Pilavı

Yıkanıp süzülmüş pirinci, yağda kavurun. Üzerine et bulyon, kuş üzümü, tuz ve tarçını ekleyip, pirinç suyunu çekene kadar orta ateşte pişirin. Pilavı ateşten alın. Badem, ceviz ve fındıkları kalan yağda hafifçe pembeleştirin. Pilava ekleyip, 10 dakika demlenmeye bırakın. Hamuru için, yumurta ve suyu çırpın. Tuz ve aldığı kadar un ekleyip, kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edin. Unlanmış zeminde incecik açın. Geniş ve yuvarlak tabanlı bir fırın kabını yağ ile yağlayıp, un serpin. Üzeri için ayırdığınız kuruyemişleri bu kaba dizin. Açtığınız yufkayı kaba serin. Pilavı karıştırıp, yufkanın içine boşaltın. Yufkanın kenarlarını pilavın üzerine kapatın. Üzerini de alüminyum folyo ile kaplayıp, önceden ısıtılmış 220 derece fırında kızarana dek pişirin. Ters çevirip, dilimleyerek servis yapın.