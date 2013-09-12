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Perde Pilavı

Perde Pilavı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 çorba kaşığı yağ

2 su bardağı baldo pirinç

3 su bardağı su

1 tablet et bulyon

2 çorba kaşığı kuş üzümü

1 çorba kaşığı ayçiçek yağı

3 çorba kaşığı badem

3 çorba kaşığı fındık

2 çorba kaşığı ceviz

1 çay kaşığı tarçın

Tuz

Hamuru için:

1 adet yumurta

Yarım su bardağı su

Aldığı kadar un

Tuz, tarçın

Hamuru açmak için:

Yağ

Un

Üzerine:

Ceviz, fındık, badem

YAPILIŞI

Yıkanıp süzülmüş pirinci, yağda kavurun. Üzerine et bulyon, kuş üzümü, tuz ve tarçını ekleyip, pirinç suyunu çekene kadar orta ateşte pişirin. Pilavı ateşten alın. Badem, ceviz ve fındıkları kalan yağda hafifçe pembeleştirin. Pilava ekleyip, 10 dakika demlenmeye bırakın. Hamuru için, yumurta ve suyu çırpın. Tuz ve aldığı kadar un ekleyip, kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edin. Unlanmış zeminde incecik açın. Geniş ve yuvarlak tabanlı bir fırın kabını yağ ile yağlayıp, un serpin. Üzeri için ayırdığınız kuruyemişleri bu kaba dizin. Açtığınız yufkayı kaba serin. Pilavı karıştırıp, yufkanın içine boşaltın. Yufkanın kenarlarını pilavın üzerine kapatın. Üzerini de alüminyum folyo ile kaplayıp, önceden ısıtılmış 220 derece fırında kızarana dek pişirin. Ters çevirip, dilimleyerek servis yapın.
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