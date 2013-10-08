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Perde Pilavı

Perde Pilavı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı pirinç

Yarım çay bardağı zeytinyağı

3 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı dolmalık fıstık

2 çorba kaşığı kuş üzümü

3 su bardağı sıcak su, tuz, karabiber

2 çorba kaşığı kıyılmış badem

Hamuru için: 2 su bardağı un

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı oda sıcaklığında

tereyağı, tuz

YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp ılık suda yarım saat bekletin. Zeytinyağı ve 2 çorba kaşığı tereyağını bir tencereye alıp, dolmalık fıstığı rengi dönene dek kavurun. Üzerine süzülmüş pirinci ilave edin ve beyazlaşana dek kavurun. Daha sonra suyu ve kuş üzümünü ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayıp kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Tencerenin üzerine kağıt havlu kapatın ve demlenmeye bırakın. Hamuru için unu geniş bir kaba alıp ortasını havuz şeklinde açın. Yumurta, tereyağı (birazını ayırıp) ve tuz koyup yoğurun. Üzerine nemli bir bez örterek oda sıcaklığında yarım saat bekletin. Diğer taraftan, 6 adet küçük boy yuvarlak fırın kabını kalan tereyağı ile yağlayıp kıyılmış badem serpin. Dinlenen hamuru 6 bezeye ayırın. Her birini pilavı pişireceğiniz fırın kaplarından biraz daha büyük olacak şekilde açın ve kapların içine kenarlardan
taşırarak yerleştirin. Pilavı içlerine paylaştırın. Kenarlardan sarkan hamurları üzerine toplayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin. Daha sonra ters çevirerek bir fırın tepsisine aktarın. Fırının ısısını 220 dereceye çıkarın. Tepsiyi fırına koyup 5 dakika daha pişirerek servis yapın.
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