Pesto Soslu Kabak Makarnası

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pesto sos için tüm malzemeyi kıvam alana dek blenderden geçirin ve kenara alın. Kabakları spiral doğrayıcıdan geçirip geniş bir tabağa alın ve üzerine pesto sos gezdirerek harmanlayın. Üzerine dilerseniz domates sos veya yoğurt ekleyerek servis yapın.