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Sofra / Pilavlar / Pesto Soslu Kabak Makarnası

Pesto Soslu Kabak Makarnası

Pesto Soslu Kabak Makarnası
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet orta boy kabak



PESTO SOS İÇİN:

160 gram fesleğen yaprağı

1 çay bardağı kaju

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı su

2 diş sarmısak

10-12 adet yer fıstığı

1 çay kaşığı deniz tuzu

1 çay kaşığı karabiber

1 adet limonun suyu



SÜSLEMEK İÇİN: 4 adet kiraz domates

YAPILIŞI

Pesto sos için tüm malzemeyi kıvam alana dek blenderden geçirin ve kenara alın. Kabakları spiral doğrayıcıdan geçirip geniş bir tabağa alın ve üzerine pesto sos gezdirerek harmanlayın. Üzerine dilerseniz domates sos veya yoğurt ekleyerek servis yapın.
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