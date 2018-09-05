Pesto Soslu Kabak Makarnası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet orta boy kabak
PESTO SOS İÇİN:
160 gram fesleğen yaprağı
1 çay bardağı kaju
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çay bardağı su
2 diş sarmısak
10-12 adet yer fıstığı
1 çay kaşığı deniz tuzu
1 çay kaşığı karabiber
1 adet limonun suyu
SÜSLEMEK İÇİN: 4 adet kiraz domates
YAPILIŞI
Pesto sos için tüm malzemeyi kıvam alana dek blenderden geçirin ve kenara alın. Kabakları spiral doğrayıcıdan geçirip geniş bir tabağa alın ve üzerine pesto sos gezdirerek harmanlayın. Üzerine dilerseniz domates sos veya yoğurt ekleyerek servis yapın.