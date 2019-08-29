DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Pirinç pilavı tarifi: Şehriyeli pirinç pilavı nasil yapilir?

Pirinç pilavı tarifi: Şehriyeli pirinç pilavı nasil yapilir?

Şüphesiz ki pek çok yemek içerisinde en lezzetlilerinden biri şehriyeli pirinç pilavıdır. Bu leziz yemeği yapmak ve evinde sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, şehriyeli pirinç pilavı tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorusunu yoğun olarak araştırmayı sürüdürüyor. Peki, şehriyeli pirinç pilavı tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte o tarif...
Pirinç pilavı tarifi: Şehriyeli pirinç pilavı nasil yapilir?
Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Evinde yeni lezzetler denemek ve hızlı ve kolay şekilde hazırlanmasını isteyenler sizleri haberimize davet ediyoruz. Şehriyeli pirinç pilavı tarifiyle siz ve sevdikleriniz lezzet dolu anlar geçireceksiniz. Bu en enfes yemeği evinde yapmak isteyenler arama motorlarında yoğun olarak şehriyeli pirinç pilavı tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte şehriyeli pirinç pilavı tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorusunun cevabı...

ŞEHRİYELİ PİLAV MALZEMELERİ:

2 su bardağı baldo pirinç
2 çorba kaşığı tereyağı
Yarım çay bardağı
arpa şehriye
Yeteri kadar sıcak su
Tuz

ŞEHRİYELİ PİLAV YAPILIŞI:

PİRİNCİ yıkayıp süzdükten sonra kenara alın. Tereyağını eritip, arpa şehriyeyi koyulaşana kadar karıştırarak kavurun. Üzerine pirinci ilave edin ve beyazlaşana kadar kavurmaya devam edin. Pirincleri tencereye alın. Pirincin üzerini 1 parmak geçecek kadar su ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Tencerenin kapağını kapatın.

5 dakika orta ateşte, daha sonra kısık ateşte pilav tamamen suyunu çekene kadar pişirin. Ocağı kapatıp tencerenin üzerine kağıt havlu yerleştirin. 10 dakika demlendirip servis yapın.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Taze Soğanlı Pomak Pilavı Tarifi
Taze Soğanlı Pomak Pilavı Tarifi
Girit Kabağında Deniz Mahsullü Pilav Tarifi
Girit Kabağında Deniz Mahsullü Pilav Tarifi
Fırında Tavuklu Pilav Tarifi
Fırında Tavuklu Pilav Tarifi
Domatesli Otlu Pilav Tarifi
Domatesli Otlu Pilav Tarifi
Dolmalık Fıstıklı Bulgur Pilavı Tarifi
Dolmalık Fıstıklı Bulgur Pilavı Tarifi
Sebzeli Siyah Pilav
Sebzeli Siyah Pilav
Damla Sakızlı Çilav
Damla Sakızlı Çilav
Lobyalı Pilav
Lobyalı Pilav

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN