Pirinç pilavı tarifi: Şehriyeli pirinç pilavı nasil yapilir?

Evinde yeni lezzetler denemek ve hızlı ve kolay şekilde hazırlanmasını isteyenler sizleri haberimize davet ediyoruz. Şehriyeli pirinç pilavı tarifiyle siz ve sevdikleriniz lezzet dolu anlar geçireceksiniz. Bu en enfes yemeği evinde yapmak isteyenler arama motorlarında yoğun olarak şehriyeli pirinç pilavı tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte şehriyeli pirinç pilavı tarifi nedir ve nasıl yapılır? sorusunun cevabı...

ŞEHRİYELİ PİLAV MALZEMELERİ:

2 su bardağı baldo pirinç

2 çorba kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı

arpa şehriye

Yeteri kadar sıcak su

Tuz

ŞEHRİYELİ PİLAV YAPILIŞI:

PİRİNCİ yıkayıp süzdükten sonra kenara alın. Tereyağını eritip, arpa şehriyeyi koyulaşana kadar karıştırarak kavurun. Üzerine pirinci ilave edin ve beyazlaşana kadar kavurmaya devam edin. Pirincleri tencereye alın. Pirincin üzerini 1 parmak geçecek kadar su ilave edin. Tuzunu ayarlayın. Tencerenin kapağını kapatın.

5 dakika orta ateşte, daha sonra kısık ateşte pilav tamamen suyunu çekene kadar pişirin. Ocağı kapatıp tencerenin üzerine kağıt havlu yerleştirin. 10 dakika demlendirip servis yapın.