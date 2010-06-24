Pirinç Kızartması

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Mantarları doğrayın. Mantar, 1 çay kaşığı soya sosu, toz şeker ve yarım çay kaşığı susam yağını harmanlayıp, 30 dakika dinlendirin. Wok'u ısıtıp, 1 çorba kaşığı yer fıstığı yağını ekleyin. Yağın dumanı çıkana dek ısıtıp, çırpılmış yumurta sarılarını ekleyin. Yumurtayı pişirip, yarım cm'lik parçalar halinde kesin ve geniş tabanlı bir tencereye alın. Kalan 2 çorba kaşığı susam yağını wok'a alın. Dumanı çıkana dek ısıtıp, tavuğu ekleyin. Yüksek ateşte tavayı sallayarak 1-2 dakika pişirin. Ardından karidesi ekleyip, karıştırarak pişirmeye devam edin. Pişen tavuklu karidesi tenceredeki yumurtanın üzerine döküp, karıştırın. Kalan 3 çorba kaşığı yer fıstığı yağını wok'a alın. Mantar ve soğanın yarısını ilave edip, yüksek ateşte sallayarak pişirin.Tenceredeki karışımı ekleyip karıştırın. Tavanın ortası boş kalacak şekilde yemeği kenarlara çekin. Çırpılmış yumurta aklarını wok'un ortasına dökün. Yumurta yarı yarıya pişince, pirinci üzerine ekleyin. Pirinç kızarınca,tüm yemeği karıştırın. Bezelye, tuz, beyaz biber ve kalan 2 çorba kaşığı soya sosunu ekleyip karıştırın.Kalan soğan ve mantarı ekleyip 1-2 dakika pişirin. Kuş üzümü serpip, sıcak olarak servis yapın.



