Portakallı Pilav

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı baldo pirinç
1 çorba kaşığı tereyağı
Yarım portakalın rendelenmiş kabuğu
1 adet portakalın suyu
1 su bardağı sıcak su
1 adet kesme şeker
Yarım kahve fincanı badem
Tuz
Üzerine:
Kavrulmuş badem
YAPILIŞI
Pirinci ılık tuzlu suda yarım saat dinlendirip, süzün. Tereyağını tencerede eritin. Pirinç ve tuzu ilave edip, pirinci kırmadan karıştırarak 1-2 dakika kavurun. Rendelenmiş portakal kabuğu, yarım su bardağı portakal suyu, sıcak su ve kesme şekeri ekleyin. Önce yüksek, sonra kısık ateşte pişmeye bırakın. Ocaktan alıp 20 dakika dinlendirin. Kavrulmuş bademlerle süsleyip, servis yapın.