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Sofra / Pilavlar / Portakallı Pilav

Portakallı Pilav

Portakallı Pilav
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı baldo pirinç

1 çorba kaşığı tereyağı

Yarım portakalın rendelenmiş kabuğu

1 adet portakalın suyu

1 su bardağı sıcak su

1 adet kesme şeker

Yarım kahve fincanı badem

Tuz



Üzerine:

Kavrulmuş badem

YAPILIŞI

Pirinci ılık tuzlu suda yarım saat dinlendirip, süzün. Tereyağını tencerede eritin. Pirinç ve tuzu ilave edip, pirinci kırmadan karıştırarak 1-2 dakika kavurun. Rendelenmiş portakal kabuğu, yarım su bardağı portakal suyu, sıcak su ve kesme şekeri ekleyin. Önce yüksek, sonra kısık ateşte pişmeye bırakın. Ocaktan alıp 20 dakika dinlendirin. Kavrulmuş bademlerle süsleyip, servis yapın.
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