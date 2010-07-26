Safranlı Zereşkli Azeri Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Pirinci tuzlu sıcak suda 5-6 saat dinlendirin. Suyunu süzüp yıkadıktan sonra ayrı bir tencerede kaynayan 20 su bardağı sıcak suya atın ve diri kalacak şekilde haşlayın. Fazla suyunu süzüp, soğuk sudan geçirin. Ayrı bir yerde safranı 1 çay bardağı sıcak suda ıslatın. Sıvı yağı pilav tenceresine alın. Yufkayı iki kat olacak şekilde tenceredeki sıvı yağın üzerine yerleştirin. Suyu süzülen pirinci ekleyin. Ayrı bir yerde tereyağını eritin. Dolmalık fıstığı tereyağında pembeleştirip üzerine kuş üzümü ekleyin ve pilavın üzerine serpiştirin. Ardından zereşk ve suyu süzülmüş safranı serpiştirin. Tencerenin üzerine kağıt havlu serip kapağını kapatın. Ağır ateşte, 10-15 dakika demlenmeye bırakın. Daha sonra yufkanın üzerindeki pilavı servis tabağına alın. Dilerseniz yufka ile birlikte servis yapın.

