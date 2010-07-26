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Safranlı Zereşkli Azeri Pilavı

Safranlı Zereşkli Azeri Pilavı
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
  • Vejetaryen
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 çay bardağı basmati pirinci

1 çorba kaşığı safran

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet yufka

125 gram tereyağı

Yarımşar kahve fincanı dolmalık fıstık ve kuş üzümü

1 çorba kaşığı zereşk

YAPILIŞI

Pirinci tuzlu sıcak suda 5-6 saat dinlendirin. Suyunu süzüp yıkadıktan sonra ayrı bir tencerede kaynayan 20 su bardağı sıcak suya atın ve diri kalacak şekilde haşlayın. Fazla suyunu süzüp, soğuk sudan geçirin. Ayrı bir yerde safranı 1 çay bardağı sıcak suda ıslatın. Sıvı yağı pilav tenceresine alın. Yufkayı iki kat olacak şekilde tenceredeki sıvı yağın üzerine yerleştirin. Suyu süzülen pirinci ekleyin. Ayrı bir yerde tereyağını eritin. Dolmalık fıstığı tereyağında pembeleştirip üzerine kuş üzümü ekleyin ve pilavın üzerine serpiştirin. Ardından zereşk ve suyu süzülmüş safranı serpiştirin. Tencerenin üzerine kağıt havlu serip kapağını kapatın. Ağır ateşte, 10-15 dakika demlenmeye bırakın. Daha sonra yufkanın üzerindeki pilavı servis tabağına alın. Dilerseniz yufka ile birlikte servis yapın.

PÜF NOKTASI

Zereşk: İran'da yetişen bir tür ekşi kuşüzümü. Daha çok pilav ve çorbalarda kullanılıyor.
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