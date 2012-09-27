Sebzeli Pilav

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yağı tencereye alın ve eritin. İnce doğranmış taze fasulye ve havucu ekleyip 5 dakika kadar kavurun. Yıkanmış pirinci ve tuzu da ilave edip kavurmaya devam edin. Nohut ve karabiber ekledikten sonra 3 su bardağı sıcak su koyun. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Üzerine kağıt havlu kapatıp, 15 dakika demlendirdikten sonra ince kıyılmış taze soğanla servis yapın