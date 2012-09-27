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Sebzeli Pilav

Sebzeli Pilav
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı yağ

2 su bardağı pirinç

5 adet taze fasulye

1 adet havuç

3 dal taze soğan

1 çay bardağı haşlanmış nohut

3 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber

YAPILIŞI

Yağı tencereye alın ve eritin. İnce doğranmış taze fasulye ve havucu ekleyip 5 dakika kadar kavurun. Yıkanmış pirinci ve tuzu da ilave edip kavurmaya devam edin. Nohut ve karabiber ekledikten sonra 3 su bardağı sıcak su koyun. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Üzerine kağıt havlu kapatıp, 15 dakika demlendirdikten sonra ince kıyılmış taze soğanla servis yapın

PÜF NOKTASI

Sebzelerin pirinçlerle birlikte aynı sürede pişmesi için ince şekilde doğramaya özen gösterin.
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