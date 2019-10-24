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Sebzeli şehriye pilavı tarifi

Sebzeli şehriye pilavı tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı arpa şehriye



1'er adet soğan, havuç, kabak, kırmızı biber ve sivri biber



2'şer çorba kaşığı sıvıyağ ve tereyağı



1 adet domates



3 su bardağı sıcak su



1 çay kaşığı karabiber, tuz


YAPILIŞI

Minik küpler halinde doğranmış soğan ve havucu tencereye alın. Sıvıyağ ve tereyağı ilave edip hafifçe soteleyin. Küçük küp doğranmış kabak ve biberleri ekleyip karıştırın. Şehriye ilave edip 5 dakika kavurun. Kabukları soyulup, küp doğranmış domates ekleyip iyice karıştırın. Tuz ve karabiberini ayarlayıp, suyunu ekleyin ve pişmeye bırakın. Su kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp, suyunu çekene dek pişirin.

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