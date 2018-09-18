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Sofra / Pilavlar / Şehriyeli Pilav

Şehriyeli Pilav

Şehriyeli Pilav
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1/2 su bardağı arpa şehriye

2 su bardağı pirinç

2 çorba kaşığı tereyağı

3 su bardağı su veya et suyu

Tuz

YAPILIŞI

Pirinci bir kaba alıp bol tuzlu ılık su ile ıslatın ve 30 dakika dinlendirin. Daha sonra iyice yıkayıp, suyunu süzün. Şehriyeyi tereyağı ile birlikte rengi dönene dek karıştırarak kavurun. Su, et suyu ve tuz ekleyip kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca pirinci ilave edip tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Ocaktan alıp, üzerine kağıt havlu kapatarak 10 dakika dinlendirin. Ilık olarak servis yapın.
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