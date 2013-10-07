Sultan Reşat Pilavı

Bademler hafifçe pembeleştiğinde pirinci tencereye aktarın. Karıştırmaya devam ederek, pirincin şeffaflaşmasını sağlayın. Tavuk suyun tabletini, 3 su bardağı sıcak suda eritip, kuru üzümle birlikte pirincin üzerine ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Birkaç kez karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatın. Pilavı suyu çekip üzeri göz göz olana dek pişirin. Tencereyi ateşten aldıktan sonra üzerine nemli bir bez örtün. Kapağını kapatıp, 15-20 dakika demlendirin. Köfte için, kıymayı geniş bir kaba alın.

Ekmek içini, rendelenmiş soğanı, tuzu, karabiberi ve kimyonu ilave edin. Malzemeler özleşene dek yoğurun.

Misket iriliğinde köfteler hazırlayın ve kızartın. Domateslerin kabuklarını soyup, fındık iriliğinde doğrayın. Tavaya aktarın. Tavayı sallayarak, domateslerin yumuşamasını sağlayın. 1-2 çorba kaşığı su ilave edin. 5 dakika daha pişirip, ateşten alın. Pilavı servis tabağına alın. Ortasını çukur şekilde açın. Köfteleri pilavın ortasına yerleştirin. Domates sosu ile birlikte servis yapın.

Ön hazırlık olarak pirinci ayıklayıp, bir kaba alın. Üzerini örtecek kadar sıcak su ve tuz ilave edin. Limon suyunu da ekleyin. Soğuyana dek pirinci suda bekletin. Ardından pirinci birkaç kez nişastası gidene dek yıkayın. Suyunu süzün. Tencereye tereyağını alıp, eritin. Bademleri ilave edip, 1 dakika kavurun.