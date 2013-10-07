DETAYLI ARA
Sofra / Pilavlar / Sultan Reşat Pilavı

Sultan Reşat Pilavı

Sultan Reşat Pilavı
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı sıcak su

1 adet tavuk suyu tableti

Yarım çay bardağı kabuksuz badem

2 çorba kaşığı kuru üzüm

80 gram tereyağı

1/4 limon suyu

1 çorba kaşığı tuz

Köfte için: 250 gram kıyma

1 dilim bayat ekmek

Tuz, karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

1 adet soğan

3 adet domates

Kızartmak için: Sıvıyağ

YAPILIŞI

Ön hazırlık olarak pirinci ayıklayıp, bir kaba alın. Üzerini örtecek kadar sıcak su ve tuz ilave edin. Limon suyunu da ekleyin. Soğuyana dek pirinci suda bekletin. Ardından pirinci birkaç kez nişastası gidene dek yıkayın. Suyunu süzün. Tencereye tereyağını alıp, eritin. Bademleri ilave edip, 1 dakika kavurun.
Bademler hafifçe pembeleştiğinde pirinci tencereye aktarın. Karıştırmaya devam ederek, pirincin şeffaflaşmasını sağlayın. Tavuk suyun tabletini, 3 su bardağı sıcak suda eritip, kuru üzümle birlikte pirincin üzerine ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Birkaç kez karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatın. Pilavı suyu çekip üzeri göz göz olana dek pişirin. Tencereyi ateşten aldıktan sonra üzerine nemli bir bez örtün. Kapağını kapatıp, 15-20 dakika demlendirin. Köfte için, kıymayı geniş bir kaba alın.
Ekmek içini, rendelenmiş soğanı, tuzu, karabiberi ve kimyonu ilave edin. Malzemeler özleşene dek yoğurun.
Misket iriliğinde köfteler hazırlayın ve kızartın. Domateslerin kabuklarını soyup, fındık iriliğinde doğrayın. Tavaya aktarın. Tavayı sallayarak, domateslerin yumuşamasını sağlayın. 1-2 çorba kaşığı su ilave edin. 5 dakika daha pişirip, ateşten alın. Pilavı servis tabağına alın. Ortasını çukur şekilde açın. Köfteleri pilavın ortasına yerleştirin. Domates sosu ile birlikte servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Enginarlı Pilav
Enginarlı Pilav
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Pastırmalı ve Karamelize Soğanlı Bulgur Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Mihaliç Peynir Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Karabuğday (Greçka) Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
Kurutulmuş Fasulyeli Bulgur Pilavı
İç Pilav
İç Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Kuruyemişli İçli Pilav
Damla Sakızlı Pilav
Damla Sakızlı Pilav

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN