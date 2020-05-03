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Sofra Pilavlar Sulu pilav

Sulu pilav

Sulu pilav
  • 5 Kişilik
  • Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı pilavlık bulgur



400 gram kemikli parça et (küçük boy)



5 yemek kaşığı tereyağı



2 yemek kaşığı salça



2 tatlı kaşığı acı pul biber



Yarım tatlı kaşığı toz kırmızıbiber



6 su bardağı sıcak su, 1 tatlı kaşığı tuz



ÜZERİ İÇİN



Nane


YAPILIŞI

Eti eritilmiş tereyağında pembeleşene kadar kavurun. Üzerine salça, pul biber, toz kırmızıbiber ilave edip, 1-2 kez çevirin. Bulgur ekleyip tuzunu ayarlayın. Su ilave edip kısık ateşte bulgur ve et iyice yumuşayana kadar pişirin. Arzuya göre üzerine nane serpip, dilimlenmiş soğanla birlikte servis yapın.

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