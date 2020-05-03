Sulu pilav

Eti eritilmiş tereyağında pembeleşene kadar kavurun. Üzerine salça, pul biber, toz kırmızıbiber ilave edip, 1-2 kez çevirin. Bulgur ekleyip tuzunu ayarlayın. Su ilave edip kısık ateşte bulgur ve et iyice yumuşayana kadar pişirin. Arzuya göre üzerine nane serpip, dilimlenmiş soğanla birlikte servis yapın.