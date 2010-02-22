Tavuklu Bulgur Pilavı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İki çorba kaşığı tereyağını eritip, arpa şehriyenin rengi koyulaşana kadar kavurun. Tencereye bulguru ilave edip, 2-3 dakika daha kavurun. Salçayı ilave edin. Birkaç dakika sonra bulgurun üzerini geçecek kadar sıcak su ve tuz ekleyip, orta ateşte pişmeye bırakın. Kalan tereyağını ayrı bir tavaya alıp, küçük küpler halinde doğranmış tavuk etini ekleyin. 5 dakika sonra toz kırmızıbiber ve küp doğranmış kırmızı biberi ekleyin. En son cevizi ekleyin. Bir-iki çevirip ocaktan alın ve kıyılmış nane ilave edin. Pilav suyunu tam çekmeden, tavuklu harcı üzerine ilave edip harmanlayın. Kısık ateşte tamamen suyunu çekene kadar pişirin. Üzerine kağıt havlu koyup kapağını kapın. 10 dakika demlendirip servis yapın.